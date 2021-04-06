Ситуация с претензионной работой Фонда капитального ремонта останется на пристальном контроле депутатов Саратовской областной Думы от фракции «Единая Россия». Об этом сказал первый зампред регионального парламента, исполняющий обязанности руководителя фракции «ЕР» в облдуме Алексей Антонов, подчеркнув, что добиться справедливости для людей удалось только за счет продуктивной работы вместе с жителями и при непосредственном участии секретаря реготделения партии, депутата Государственной Думы Николая Панкова.

После самых первых жалоб жителей области на несправедливые начисления за капитальный ремонт данный вопрос был на самом пристальном контроле депутата Госдумы Николая Панкова. По его поручению депутаты фракции «Единой России» в облдуме провели несколько рабочих совещаний с участием исполнительной власти, руководством Фонда капремонта, общественниками. Было важно понять, насколько запутана ситуация и как из нее выйти, чтобы с одной стороны учитывались интересы людей, а с другой – Фонд не остался банкротом из-за неэффективных действий управленцев и мог продолжить выполнять возложенные на него функции. Благодаря участию Николая Панкова данный вопрос удалось решить.

Депутатский корпус «Единой России» по поручению секретаря реготделения партии продолжит внимательно следить за ситуацией с платежками за капремонт на местах. Согласен с Николаем Панковым, что правильнее всего будет в этой ситуации отозвать исковые заявления на жителей, которые не являются должниками, и произвести перерасчет за те убытки, которые регоператор понёс из-за странных управленческих решений, – сказал Антонов.

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