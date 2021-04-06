Ситуация с претензионной работой Фонда капитального ремонта останется на пристальном контроле депутатов Саратовской областной Думы от фракции «Единая Россия». Об этом сказал первый зампред регионального парламента, исполняющий обязанности руководителя фракции «ЕР» в облдуме Алексей Антонов, подчеркнув, что добиться справедливости для людей удалось только за счет продуктивной работы вместе с жителями и при непосредственном участии секретаря реготделения партии, депутата Государственной Думы Николая Панкова.

— После самых первых жалоб жителей области на несправедливые начисления за капитальный ремонт данный вопрос был на самом пристальном контроле депутата Госдумы Николая Панкова. По его поручению депутаты фракции «Единой России» в облдуме провели несколько рабочих совещаний с участием исполнительной власти, руководством Фонда капремонта, общественниками. Было важно понять, насколько запутана ситуация и как из нее выйти, чтобы с одной стороны учитывались интересы людей, а с другой – Фонд не остался банкротом из-за неэффективных действий управленцев и мог продолжить выполнять возложенные на него функции. Благодаря участию Николая Панкова данный вопрос удалось решить.

Депутатский корпус «Единой России» по поручению секретаря реготделения партии продолжит внимательно следить за ситуацией с платежками за капремонт на местах. Согласен с Николаем Панковым, что правильнее всего будет в этой ситуации отозвать исковые заявления на жителей, которые не являются должниками, и произвести перерасчет за те убытки, которые регоператор понёс из-за странных управленческих решений, – сказал Антонов.