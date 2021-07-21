Сегодня на очередном заседании Саратовской областной думы зампред думы Алексей Антонов предложил депутату-коммунисту Николаю Бондаренко надеть платье и назвать себя «Машей».

— Некоторые наши коллеги традиционно выступают и голосуют против поправок в бюджет, не задумываясь о последствиях. Также год назад они громко выступали против поправок в конституцию. Они и сейчас продолжают это делать. Взять хотя бы два пункта. Которые поддержали жители нашей страны — это приоритет конституции над международными нормами в правовом пространстве и норма защиты института брака и семьи как союза мужчины и женщины. Благодаря принятию поправок мы можем встать на защиту наших традиционных ценностей, когда европейский суд по правам человека обязывает Россию узаконить однополые союзы. Но мы то с вами понимаем, что это неприемлемо для российского народа. Если принять это, тот тут же Николай Бондаренко назвал бы себя «Машей» и для привлечения новой аудитории надел бы платье Юлией Литневской, подаренное ему полтора года назад. Нужны нам такие европейские ценности? Думаю, что нет, а вот новые дороги, больницы, школы нужны, — сказал Антонов.