На заседании партийного актива «Единой России» в Саратове председатель Государственной думы Вячеслав Володин обозначил основные направления работы для всех партийцев. По словам первого заместителя руководителя областной думы, исполняющего полномочия руководителя фракции «Единой России» в региональном парламенте Алексея Антонова, главное, на что обратил внимание спикер – будущим кандидатам в депутаты федерального парламента и Саратовской городской думы необходимо сосредоточить внимание на работе в интересах людей.

— Для партии «Единая Россия» работа в интересах людей это непрерывный процесс, в котором участвуют все депутаты. И тот факт, что на партийном активе Вячеслав Викторович сделал акцент именно на важности работы с людьми, говорит о продолжении этого курса и необходимости не только давать предвыборные обещания, но и реализовывать их, поднимать самые острые вопросы, волнующие граждан, находить пути их решения.

Эта работа может и должна начинаться уже на этапе предварительного голосования, которое проводит «Единая Россия». Его участники, претендующие стать кандидатами в депутаты, могут уже сейчас проявить себя, взять ту или иную проблему и, решив её, заручиться поддержкой жителей. В «Единой России» не первый год идут именно по такому пути, где именно люди решают, кто достоин быть кандидатом в депутаты.

Именно открытость, легитимность и конкурентность на предстоящих выборах будет иметь основное значение. Существующая форма голосования отвечает именно этим требованиям. При этом некоторые пытаются раскрутить новые формы, такие, как «умное голосование». Но правильно отметил Вячеслав Викторович – это больше про форму, но никак не про содержание. Попытка любой ценой прийти к власти это не то же самое, что работать для людей. Когда люди будут видеть результат работы – тогда и сделают наиболее правильный выбор. Именно это, на мой взгляд, и будет единственным вариантом умного голосования, – подчеркнул Антонов.