После схода снега от жителей Саратова начала поступать информация о разрушении асфальта на отдельных пешеходных тротуарах. На вопрос обратил внимание первый зампред областной Думы, исполняющий обязанности руководителя фракции «Единая Россия» Алексей Антонов.

По его словам, каждый подобный случай должен быть устранён по гарантии подрядчиком, выполнившим ранее ремонт на данном участке.

«Вместе с администрацией района намерен добиваться этого на каждом из аварийных участков, если такие будут появляться и дальше. Масштабный проект по ремонту тротуаров в Саратове был реализован по просьбе жителей областного центра и по инициативе Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. На его реализацию было затрачено много средств и сил, поэтому результат должен быть качественным и долговечным», – подчеркнул Антонов.

Он также поставил задачу депутатам от фракции «Единая Россия», закреплённым за избирательными округами в других районах Саратова, вместе с общественными советами необходимо внимательно следить за качеством асфальта после схода снега и также обращать внимание городской власти на необходимость восстановления подрядчиком всех повреждённых участков в рамках гарантийных обязательств.