Суд признал АО «Саратовоблжилстрой» виновным в нарушении градостроительного законодательства при строительстве многоквартирного дома в 1-й жилой группе микрорайона, расположенного на Пензенской улице в пределах территории завода САЗ жилой дом № 4. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Не были ограждены опасные зоны вблизи перепадов по высоте более 1,3 метров, прокладке кабелей временного электроснабжения ниже 2,5 метров над землей, частичном отсутствии ограждения строительной площадки и так далее.

Результатом рассмотрения административных дел стал штраф в размере 380 тысяч рублей.

Оплата штрафов и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.