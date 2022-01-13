Саратовский филиал АО «Ситиматик» и ПАО «Саратовэнерго» завершили подготовительный технический этап по переходу на обслуживание потребителей услуги по обращению с ТКО в части расчётов (биллинга). Теперь у жителей Саратовской области появятся новые возможности по контролю начислений и платежей в адрес регионального оператора. Благодаря сотрудничеству компаний потребители смогут воспользоваться современными информационными сервисами и использовать новые возможности «онлайн» и «оффлайн» поддержки абонентов.

«Переход на биллинг от «Саратовэнерго» — это совместный проект наших компаний, который дает нашим потребителям другое, более высокое качество клиентских сервисов. В конце января для всех наших абонентов станет доступен сервис «Личный кабинет», в котором появится история начислений, возможность оплаты, отслеживание обращений по вопросам перерасчета. Также в рамках нашего проекта будет открыто представительство наших партнеров в офисе регоператора и возможность подачи документов для физических лиц в офисах «Саратовэнерго», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» Элина Екимова подчеркивает, что для клиентов обеих компаний появляется «единое окно» в части проведения расчётов за электроэнергию и услугу по обращению с ТКО. В числе удобств для потребителей – получение платежных документов единовременно, и возможность решения вопросов как в заочном, так и очном режимах в каждом районе Саратовской области.

Напомним, что потребители Саратовского филиала АО «Ситиматик» получат платежные документы за январь уже от нового оператора начислений уже в феврале.