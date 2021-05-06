АО «Ситиматик» приступает к модернизации мусоросортировочного комплекса в Энгельсе. В рамках нее объект будет оснащен новой линией сортировки отходов и новыми пресс-компакторами. В настоящий момент заключен договор и ожидается поставка оборудования. Общая стоимость проекта превышает 11 миллионов рублей.

Реверсивный и транспортировочный конвейеры российского производства для новой линии сортировки отходов позволят увеличить количественный и качественный отбор вторичных материальных ресурсов на энгельсском комплексе. Два современных пресс-компактора чешского производителя обеспечат формирование брикетов из отобранного ВМР для последующей отгрузки на предприятия глубокой переработки.

— Энгельсский комплекс модернизируется прежде всего для повышения эффективности производственных процессов и исполнения целевых показателей нацпроекта «Экология». Новая линия сортировки увеличит процент отбора вторсырья и количество отбираемых фракций. Наша компания как ответственный концессионер ставит задачу качественного улучшения работы мусоросортировочных комплексов в соответствии с экологическими требованиями и требованиями концедента, – заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с правительством Саратовской области построило и эксплуатирует современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО. За прошедшие пять лет в рамках развития имущественного комплекса на энгельсском МСК были построены две карты полигона, введена в эксплуатацию система дегазации карты №1, планируется строительство третьей карты. Эксплуатация концессионных объектов в Саратовской области является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социально-экологических задач в регионе присутствия компании.

Напомним, в апреле 2021 года АО «Управление отходами» было переименовано в АО «Ситиматик». Смена названия подчеркивает смену стратегии развития компании: новый подход к оказанию коммунальной услуги, внедрение цифровых технологий и клиентоориентированность.