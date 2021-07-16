Саратовский филиал АО «Ситиматик» инвестировал 58 миллионов рублей в развитие отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами региона, тем самым продолжая работу по повышению качества коммунальной услуги для населения. На эту сумму компания приобрела три автопоезда, контейнеры и крючковые погрузчики для них.

Новая спецтехника позволит увеличить объем и темп транспортирования твердых коммунальных отходов после первичной обработки с мусороперегрузочных станций на мусоросортировочные комплексы и снизить вероятность переполнения станций в периоды пикового увеличения отходов.

— За последний год это не первое вложение в парк спецтехники. В конце прошлого года мы купили самосвалы и бульдозер для энгельсского полигона. Учитывая возросший объем поступлений отходов на мусоросортировочные станции, было принято решение купить дополнительные единицы спецтехники для транспортирования отходов, – рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Новая коммунальная инфраструктура, построенная АО «Ситиматик» в Саратовской области, обеспечивает сокращение экологического ущерба от коммунальных отходов. В рамках концессионного соглашения с региональным Правительством построена и эксплуатируется сеть из 19 мусороперегрузочных станций и два мусоросортировочных комплекса с полигонами, отвечающими современными экологическим требованиям. Новая система обращения с отходами позволяет охватить качественной коммунальной услугой даже отдаленные населенные пункты Правобережья области Саратовской области.