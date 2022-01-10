Новый год в тюрьме, конечно, бьет в коллекции необычных празднований всякие вами любимые «мы отметили на пляже» и «а мы в летящем самолете».

Неясно, сколько таких празднований мне предстоит, но первое, конечно, запомнится.

Во-первых, тут все отлично с новогодним настроем. Море снега, он белый и очень чистый. Машин-то нет, и не сыпят ничего.

Во-вторых, сугробы огромные и квадратные. Не шучу. Это универсальное идиотство, объединяющее тюрьму и армию. Если сугроб обычный, то он гражданский, а это бардак. Поэтому с помощью щитов фанеры их делают квадратными.

Хоть и идиотство, а для меня это ностальгия по детству. Шапка-ушанка, белый снег, квадратные сугробы — как будто мне снова 9 лет, и я иду к папе на работу в военную часть.

Какого-то подобия праздничного ужина тут нет — большое разочарование. Думал, будет хоть формальный мандарин. Зато более важное: разрешили не спать до часа ночи и все это время пользоваться кухней.

Вот тут и начались гастрономические чудеса. Щедро вскрыты запасы. Так что и мандарины были, и торт, и даже кока-кола.

За 30 минут до НГ в барак приходят поздравлять. Перед строем зэков (то есть нами) пляшут несколько других зэков, одетые в костюмы зверей и Деда Мороза. Оперативник смотрит. Отдел воспитательной работы снимает на камеру. Классический момент, когда абсолютно всем стыдно и хочется, чтобы все быстрее закончилось.

Когда Дед Мороз попросил «ребят прочитать стишок», 71-летний Валера (тяжкие телесные, ударил соседа ножом) неожиданно для всех реально прочитал свои стихи. Там были строчки:

«Дед Мороз, освободи нас по УДО,

Если не всех, то хотя бы через одного».

УДО Дед Мороз не обещал, но дал Валере горсть конфет.

Просыпаться разрешили в 7 утра. Я все равно проснулся в 5-30 как обычно и просто ВАЛЯЛСЯ В КРОВАТИ. И когда в 6-45 встал и лениво пошел умываться, чувствовал себя сибаритом в шелковом халате. Который наутро после шумной вечеринки идет из спальни в аквадискотеку.

Еще обещали зарядку 1 января отменить, но, видимо, решили, что у зэков будет передоз комфорта и они могут не выдержать. Но зарядка в 7 утра — это очень-очень ок, поверьте.

Так что очень хороший был праздник. Мне понравилось.

Надеюсь, вы тоже хорошо отметили.