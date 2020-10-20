На сегодняшнем заседании координационного совета губернатор Саратовской области Валерий Радаев уточнил, что нужно разъяснять людям вопросы насчет медикаментов. Например, если в аптеке нет известного лекарства, человек может запаниковать, но если бы он знал про аналоги, волнений бы не было.

—У нас есть склады на территории и надо требовать, чтобы в аптеках сегодня препараты были. А то было, что мне звонят из Новоузенского района, что у них даже ртутных градусников нет, — отметил он.

Иначе пожилые люди, особенно в селах, могут начать сильно волноваться, думать, что лекарств нет и помощь не придет.