Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрел заявление МУП “Водосток” на решение Арбитражного суда Саратовской области от 3 сентября 2020 года и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 ноября 2020 года о признании незаконным и отмене постановления о привлечении его к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ.

Напомним, межрайонная природоохранная прокуратура с специалистами Управления Росприроднадзора выяснила, что предприятие сбрасывает сточные воды в Волгоградское водохранилище через ливневки. Разрешительная документация на это отсутствует.

11 февраля специалисты Управления Росприроднадзора оштрафовали предприятие на 50 тысяч рублей.

Организация обратилась в суд, но решение осталось тем же.