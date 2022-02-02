Сегодня состоялось очередное заседание Арбитражного суда по иску музея Федина и правительства Саратовской области к предпринимательнице Надежде Шиловской.

Ее в СМИ называют матерью скандально известного предпринимателя Сергея Курихина.

Судья Юлия Огнищева постановила полностью удовлетворить исковые требования.

То есть решение о передаче участка земли площадью 1009 кв метров на улице Октябрьская из собственности музея под застройку признано незаконным. Здание бывшего ресторана на Октябрьской, 7 общей площадью 2329 кв метров должно быть снесено в течение месяца с момента вступления решения суда в силу.

Отмечается, что еще в октябре 2021 года были наложены обеспечительные меры как на участок так и на здание в виде запреты любых действий с ними, как для собственников, так и для арендаторов и субарендаторов.