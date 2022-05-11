Мужчина снимал квартиры на сутки и похищал оттуда бытовую технику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Предположительно, ранее судимый 37-летний саратовец снимал посуточно квартиры и похищал бытовую технику до прихода хозяев и окончания срока аренды.

В настоящее время известна его причастность к трем преступлениям. Среди украденного оказались: три телевизора, утюг и микроволновая печь. Награбленное вор сдал в комиссионный магазин.

Нарушителя задержали и заключили под стражу до выяснения всех обстоятельств.