Размер арендной платы на 2020 год остался на уровне 2019 года согласно установленной кадастровой стоимости. Данная информация размещена на сайте комитета по управлению имуществом города Саратова.

По вопросам уточнения задолженности по арендной плате за земельные участки отдел учета и исполнения обязательств в сфере землепользования подготавливает акты сверок расчетов.

Сотрудниками комитета арендаторам земельных участков отправляются письма по почте, электронной почте, а также сведения по задолженности предоставляется в режиме online. Подробную информацию можно получить по телефонам:

— для юридических лиц 49-30-85;

— для физических лиц 49-30-68.

Реквизиты для оплаты задолженности и текущих платежей размещены на сайте комитета по управлению имуществом города Саратова.