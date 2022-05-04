Сегодня, 4 мая, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, генерал-лейтенант полиции Сергей Аренин вместе с Председателем Общественной палаты Саратовской области Борисом Шинчуком поздравили с наступающим Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Алексея Адамова.

Адамов Алексей Константинович родился 7 ноября 1928 года в с. Поповка Донецкой области. В 1953 году окончил Морскую медицинскую академию по специальности — эколог-микробиолог.

Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской медико-технической Академии. Работает в НИИ «Микроб» (г. Саратов).

Сейчас, в 93 года, преподаёт в Поволжском институте управления им. П.А. Столыпина — филиале РАНХиГС, ведёт активную научную и преподавательскую деятельность. Опубликовал свыше 500 научных работ, в том числе – автор 18 монографий.

В доброжелательной атмосфере за чашкой чая Алексей Константинович поделился своими воспоминаниями о том, как складывалась его жизнь в годы войны, об учёбе и о том, как посвятил себя военной медицине.

В ходе беседы Борис Шинчук отметил, что сегодня сыны нашего Отечества также героически, как их деды и прадеды, борются с фашизмом на Украине. И Алексей Константинович, и Сергей Аренин согласились и пожелали нашим бойцам одержать победу над неонацизмом, вернуться живыми и здоровыми.

В конце встречи Алексей Константинович подарил своим гостям научный сборник, включающий в себя его авторскую статью.