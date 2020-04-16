За штрафы в полмиллиона рублей у жителя Ртищевского района арестовали иномарку. Об этом сообщили в региональном УФССП.

Мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения и накопил 600 неоплаченных штрафов. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, однако погашать задолженность саратовец не спешил.

Сотрудники ГИБДД остановили Audi Q7, на котором ехал должник, и наложили на него арест. Спустя несколько дней неплательщик изыскал необходимую сумму и погасил задолженность в полном объеме.