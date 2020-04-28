Жительнице Балакова была положена компенсация в 300 тысячи рублей за вред, причиненный в ДТП. Однако должник не собирался выплачивать средства. Тогда за дело взялись судебные приставы.

Так как в добровольном порядке мужчина не собирался возмещать ущерб, сотрудники отдела Федеральных приставов арестовали его автомобиль и взыскали часть долга с банковских счетов неплательщика.

Принятые меры вразумили балаковца, и он решил рассчитаться с потерпевшей, предоставив судебному приставу соответствующую квитанцию.