В СИЗО Саратовской области, осужденный угрожал сотруднику расправой над ним. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

8 мая это года в вечернее время инспектор и пять его напарников проводили пересчет заключенных, одного из них вывели в коридор. 27-летний арестант начал агрессивно себя вести по отношению к наблюдателю режима и надзора, сбил рукой служебный видеорегистратор, начал высказывать угрозы насилия в адрес смотрителя, все это сопровождалось нецензурной бранью. Остальные противоправные действия осужденного остановили работники УФСИН.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник своей вины в содеянном не признал, но следственный орган собрал достаточно доказательств и передал материалы прокурору для обвинительного заключения.