Заключен под стражу подозреваемый в убийстве ребенка саратовец, сообщает СУ СКР.

Следствие считает, что 24 марта текущего года в доме на шоссейной Балашова пьяный мужчина избил полуторагодовалого пасынка, проломив ему череп. От полученных травм ребенок скончался до приезда медиков. Мама малыша в момент трагедии была на работе и узнала о случившемся только вечером.

22-летнему извергу предъявили обвинение в убийстве малолетнего. На допросе он признался в преступлении, пояснив, что причиной агрессии стал плач пасынка.

Сейчас неадекватный отчим арестован на два месяца. Расследование продолжается.