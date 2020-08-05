Суд признал 27-летнего заключенного виновным в нападении на сотрудника колонии. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 6 мая 2020 года около 15:00 старший инспектор отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области вместе с напарником вели его в медчасть для процедур.

Обвиняемый в краже мужчина начал кричать, что нужно устроить бунт. На требования замолчать он никак не реагировал и даже ударил сотрудника колонии по лицу. Последний был в защитном шлеме с пластиковым забралом, в итоге у нее были рассечены ткани лица под нижним веком глаза.

Действия злоумышленника пресекли сотрудники колонии.

Ему дали пять лет исправительной колонии особого режима, приговор еще не вступил в законную силу.