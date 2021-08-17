В Саратовской области на раскопках обнаружили уникальную археологическую находку. Информация об этом появилась в группах в социальных сетях.

Исследующим золотоордынский город Укек археологам удалось во время раскопок обнаружить фрагмент узорчатой ткани, которая оказалась остатками халата.

Уникальность такой находки состоит в том, что в последний раз подобный образец текстильного производства находили около 100 лет назад.

Как сообщают участники проекта «Укек», на данный момент изделие отправлено на изучение одному из крупнейших в России специалистов по древнему текстилю, доктору исторических наук З.В. Доде в Ставрополь. После ряда исследований планируется реконструкция и только потом древняя вещь может появиться на выставках.