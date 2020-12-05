Сегодня, 5 декабря в правительстве Саратовской области состоялась встреча вице-губернатора области – руководителя аппарата губернатора области Игоря Пивоварова с Архиепископом Евангелическо-лютеранской церкви в России Дитрихом Брауэром.

На встрече также присутствовали министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина и президент Генерального Синода Евангелическо-Лютеранской Церкви в​ России, пропст Саратовского пропства Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России Андрей Джамгаров.

Игорь Пивоваров и Дитрих Брауэр обсудили вопросы сотрудничества Евангелическо-лютеранской общины области с органами власти, сохранения добрых отношений, а также был отмечен большой вклад общины в сохранении межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории региона.

Дитрих Брауэр до этого​ посещал Саратовскую область:​ в мае 2018 года​ принял участие в церемонии освящения главного богослужебного зала церкви Святой Марии, а в октябре 2019 года — в освящении Евангелическо-лютеранской Церкви Святой Троицы в городе Марксе.



