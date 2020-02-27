Завод «СЭПО» рассматривает вопрос о консервации на год линии по производству холодильников. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр промышленности и энергетики Андрей Архипов.

Как сообщает корреспондент портала «Новости Саратова», директор завода Евгений Резник на днях обсудил с представителями торговых сетей ситуацию на рынке холодильников. Спикеры пришли к выводу, что из-за импортных и российских конкурентов она сложная, по сравнению с оборонной продукцией.

На встрече Резник обозначил объемы, необходимые для сохранения производства.

— Усилия со стороны предприятия должны быть по модернизации продукции, — высказался Архипов. — Можно пойти поработать ниже точки безубыточности некоторое время, пока эти изменения происходят. Раньше мощность производства достигала 600 тысяч холодильников в год. Сейчас она упала до 100 тысяч, хотя техника надежная.

Архипов не стал оценивать эффективность менеджмента предприятия — «есть падение, выводы сделайте сами».