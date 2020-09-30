Сегодня, 30 сентября, в администрации Саратова презентовали итоги Открытого международного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части Саратова.

Разрабатываются концепции территорий: старый аэропорт, Глебучев овраг, Соколовая гора, острова Зеленый и Покровские пески.

Этим занимаются команды из России, Нидерландов, Швеции, Дании, Бельгии, Германии. Среди них две саратовских — факультета биологии СГУ и SnoU project Ltd.

В феврале презентации должны быть готовы, из них выберут две для голосования жителей.

—Пять названных территорий, точек роста которые будем развивать, должны иметь экономические наработки для своего развития. Практике таких международных конкурсов в РФ около десяти лет. Все те, кто представил свои проекты получили большой материал по объектам, где предстоит работать. Проведена большая аналитическая работа, — отметил заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Всего на конкурс подали 67 заявок из 24 стран.