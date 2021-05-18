Будущий парк в центре Балаково будет удобным для семейного и активного отдыха, а также для проведения массовых мероприятий.

Сегодня архитекторы представили жителям несколько вариантов концепции парка.

Одна из них отражает основные этапы развития Балаково и интересные факты его истории. Город расположен на Волге, он зарождался как «хлебная столица» губернии. А сегодня здесь развита энергетика, машиностроение, металлургия. Все это будет отражено в оформлении парка, арт-объектах, игровых и спортивных элементах.

Другой вариант делает акцент на проведение массовых мероприятий в любое время года. А третий сочетает элементы благоустройства с зонами отдыха и культурного досуга для жителей любого возраста.

— Сейчас нужно широко обсудить эти проекты, через соцсети, общественные организации. Это поможет объединить в окончательном проекте все лучшее, что предлагают специалисты. А также проведём рейтинговое голосование, чтобы выбрать название. И тогда уже будем двигаться к реализации проекта, — отметил Николай Панков.