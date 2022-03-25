В Саратове «Диалл Альянс», аффилированная с сыном Романа Абрамовича Аркадием, перешла под контроль подмосковной «Сигма Энерджи». Об этом сообщает «Интерфакс».



-Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 23 марта. Ранее собственником компании являлась кипрская Royal Atlantic Energy Limited («дочка» Zoltav Resourses Аркадия Абрамовича). «Диалл Альянс» владеет лицензией на разработку Бортового участка (Саратовская область), к которому относятся девять нефтегазовых месторождений Заволжья.

Бортовой лицензионный участок имеет площадь 3,2 тысячи кв. км и расположен вдоль северной окраины Прикаспийского бассейна, одного из крупнейших углеводородных бассейнов СНГ, на территории которого выдано более 100 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу нефти и газа,-уточняет издание.