В сообщении пресс-секретаря Нурсултана Назарбаева г-на Укибая, опровергающего информацию о пребывании елбасы в Китае, самым важным представляется топонимический характер его утверждения: елбасы находится «в столице Казахстана», а не в «Нур-Султане».

Из этого следует, что вопрос возвращения прежнего названия столицы, — Астана, — не за горами.

Кроме того, в опровержении пресс-секретаря очень не хватает заверений, что у Назарбаева по-прежнему «крепкое рукопожатие».

Что касается упреков в адрес г-на Укибая, мол, если елбасы в столице, почему бы его не показать в реальном режиме времени, то я готов вступиться за пресс-секретаря: сделать это трудно, поскольку Нурсултан Абишевич пребывает нынче на китайском острове Хайнань, его излюбленном месте отдыха и лечения.

На фото — Л.И. Брежнев, Первый секретарь ЦК КП Казахстана (6 августа 1955 — 6 марта 1956).