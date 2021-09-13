Активность циклонов над северными регионами европейской части России приведет к похолоданию в Саратовской области, вплоть до минус трех градусов. Об этом сообщила начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Затяжное похолодание прогнозируется во второй половине текущей недели. По словам специалистов, Саратовцам остался только дин теплый день — вторник, 14 сентября.

Утром 15 в регион ворвется атмосферный фронт с осадками, которые пройдут преимущественно по левобережью. Температура днем не будет подниматься выше +15 градусов, ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов. Возможны заморозки до -3.

Сроки наступления «бабьего лета» в Саратовской области пока не сообщаются. По словам синоптиков, в нашем регионе оно может наступить даже в октябре.