В Саратове продолжается уборка от снега и наледи.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Саратова, сегодня, 10 февраля, в работах по уборке города задействованы 703 единицы техники и 6251 рабочий:
— дороги федерального, регионального и местного значения убирают 308 единиц техники;
— дворовые территории очищают 1707 дворников и 104 машины спецтехники;
— объекты социальной сферы расчищают 135 единиц техники и 901 технический сотрудник;
— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 156 машин спецтехники и 3405 рабочих.
Днем ранее Саратов убирали от снега 5924 рабочих.