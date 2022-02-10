В Саратове продолжается уборка от снега и наледи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Саратова, сегодня, 10 февраля, в работах по уборке города задействованы 703 единицы техники и 6251 рабочий:

— дороги федерального, регионального и местного значения убирают 308 единиц техники;

— дворовые территории очищают 1707 дворников и 104 машины спецтехники;

— объекты социальной сферы расчищают 135 единиц техники и 901 технический сотрудник;

— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 156 машин спецтехники и 3405 рабочих.

Днем ранее Саратов убирали от снега 5924 рабочих.