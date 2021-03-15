В Саратовской области родились Арно, Злата, Потап и Камилла. Об этом сообщили в управлении ЗАГС правительства региона.

Всего за прошедшую неделю на свет появились 213 малышей, из них 114 девочек и 99 мальчиков.

В Энгельсе родилась пара двойняшек.