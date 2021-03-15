Домой Рубрики Новости Саратова Арно, Злата и Потап родились в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Арно, Злата и Потап родились в Саратовской области По Новости Саратова - 15.03.2021 120 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области родились Арно, Злата, Потап и Камилла. Об этом сообщили в управлении ЗАГС правительства региона. Всего за прошедшую неделю на свет появились 213 малышей, из них 114 девочек и 99 мальчиков. В Энгельсе родилась пара двойняшек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Калинина: Появилась надежда, что аварийное здание рядом с Домом Кузнецова будет воссоздано для галереи Исаев поручил разобраться в законности размещения аптеки в гостинице “Россия” Рабочие начали снимать старый туф на набережной в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Калинина: Появилась надежда, что аварийное здание рядом с Домом Кузнецова будет... Новости Саратова - 15.03.2021 0 Генеральный директор Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева Людмила Калинина отметила, что воссоздание аварийного здания по улице Валовая, 94 рядом с Домом-музеем Павла... Исаев поручил разобраться в законности размещения аптеки в гостинице “Россия” 15.03.2021 Рабочие начали снимать старый туф на набережной в Саратове 15.03.2021 Арно, Злата и Потап родились в Саратовской области 15.03.2021 Возбуждено уголовное дело после масштабной коммунальной аварии в Саратове 15.03.2021