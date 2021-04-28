Артисты саратовского цирка устроили перфоманс, чтобы привлечь внимание к проблеме невывоза мусора на улице Жуковского, 19.

Горожане рассказали на видео, что отходы никто не убирает уже полгода и такая ситуация продолжается постоянно.

Поэтому они устроили самое настоящее выступление с полуобнаженными девушками и парнями, акробатическими номерами, файер-шоу и ходулистом у горы отходов — для привлечения внимания к проблеме.

Фоном к этому идет песня «Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться», что как нельзя подходит к сложившейся ситуации.