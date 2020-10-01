Театр оперы и балета пока переселен в другое помещение — в здание «Тантала» на 2-й Дачной. Директор учреждения Алексей Комаров и министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина рассказали о готовности театра и проделанной работе, а «люди сцены» поделились своими впечатлениями.

— Посмотрите как уютно, красиво, замечательное помещение — новая сцена. То историческое помещение. А тут новая. Надеюсь, власти его отдадут — тут могут студенты консерватории сдавать экзамены, будут ставить детские спектакли, — сказала Ольга Кочнева, солистка оперы.



Непросто далось слово заслуженному артисту Алексею Михееву, ведь для него театр — дом, где прошла его жизнь и творчество. Смутные чувства, сцена неизведенная, какая там атмосфера — непонятно.

Есть готовность стараться для зрителей, чтобы он не заметил разницу.

— У нас должна быть репетиция «Шелкунчика», первая по плану в репертуаре, но сорвалась из-за обстановки, жаждем выйти на сцену, рвемся в бой как никогда, — отметил он.