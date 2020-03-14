В Самойловском районе обнаружено тело Артура Шмыглева, сообщает «ЧП Саратов».

Тело 12-летнего подростка нашел в реке Терса местный житель.

На месте работают спасатели и следственная группа.

В «Лизе Алерт» пока не дают комментариев по этому поводу. Руководитель областной службы спасения Юрий Юрин сообщил корреспонденту «НС», что тело подростка уже извлечено из реки, но еще не опознано.

— Пока нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что это Артур. Но думаю, что на 99 процентов эта история закрыта, — со скорбью сказал Юрин.