В Самойловском районе обнаружено тело Артура Шмыглева, сообщает «ЧП Саратов».

Тело 12-летнего подростка нашел в реке Терса местный житель.

На месте работают спасатели и следственная группа.

В «Лизе Алерт» пока не дают комментариев по этому поводу. Руководитель областной службы спасения Юрий Юрин сообщил корреспонденту «НС», что тело подростка уже извлечено из реки, но еще не опознано.

Пока нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что это Артур. Но думаю, что на 99 процентов эта история закрыта, — со скорбью сказал Юрин.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here