Управление Россельхознадзора по Саратовской области вместе с прокуратурой начали проверку по факту уничтожение плодородной земли в Балашовской районе, сообщает пресс-служба регионального сельхознадзора.

В сентябре было установлено, что в Балашовском районе на землях сельскохозяйственного назначения построен асфальтный завод. В ходе осмотра места выяснилось, что дорожники не сняли плодородный слой почвы, а просто засыпали его гравием на площади 2,7 гектара. Также значительная часть почвы на площади 25 квадратных метров были «отравлены» нефтепродуктами.

Сейчас все образцы взяты для исследования. Проверка продолжается.

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