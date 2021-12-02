В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась XV Международная научно-практическая конференция «Развитие современного региона: вопросы политико-правового управления». Участники, не имеющие возможность присутствовать очно, смогли выступить посредством организованных Zoom-сессий.

Выступления были посвящены следующим направлениям: правовые основы развития современного региона в условиях цифровизации; проблемы теоретической и практической политологии в современной России; власть и общество в историко-правовом пространстве региона; управление коммуникациями в пространстве региона; лингвокоммуникативные и социокультурные аспекты управления современным регионом; правовая жизнь региона: опыт и тенденции развития; развитие современного региона: конституционно-правовые аспекты.

По итогам работы секций участников наградили дипломами I, II, и III степени.

— В этом году наш факультет провёл юбилейную конференцию, которая на протяжении последних пятнадцати лет привлекает интерес сообщества молодых исследователей, благодаря актуальности вопроса развития современного региона. Затрагивая проблемы политики, права и коммуникации, которая является неотъемлемой составляющей процесса управления, участникам конференции удаётся найти неординарные подходы и креативные решения различных вопросов современного региона и определить потенциальные векторы его развития, — прокомментировала Значимость ежегодного научного мероприятия декан факультета политико-правового управления ПИУ РАНХиГС Елена Стриганкова.

Торжественное награждение участников прошло на церемонии закрытия конференции. Оргкомитет поблагодарил всех участников за активную исследовательскую позицию, пожелал дальнейших научных успехов, а также отметил, что по итогам работы конференции будет издан сборник научных трудов.