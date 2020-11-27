Приказом министерства науки и высшего образования РФ аспирантке кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора Н.И. Химичевой СГЮА Анастасии Малышевой назначена стипендия имени Владимира Туманова.

Данная стипендия ежегодно назначается всего десяти студентам и аспирантам российских высших учебных заведений, обучающимся по направлению подготовки «Юриспруденция», имеющим отличные показатели в учебе и активно участвующим в научно-исследовательской работе вуза.

Стоит отметить, что обучающиеся Саратовской государственной юридической академии ежегодно становятся лауреатами престижных стипендий правительства и Президента РФ, Владимира Туманова, Анатолия Собчака и Александра Солженицына.