В Республике Крым состоялась IV Всероссийская конференция Ассоциации молодёжных правительств России. Мероприятие объединило более 100 молодых людей из 49 регионов России.

Главной темой конференции стало обсуждение развития и реализации человеческого капитала. Программа мероприятия включала в себя презентацию лучших региональных практик, проектировочную сессию, решение кейсов в сфере региональных барьеров в работе молодёжных правительств, разработку модели компетенций и их применение в государственном секторе, а также форсайт-планирование на тему форматов корпоративного обучения. Кроме того, на конференции состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве Ассоциации молодёжных правительств России с Ассоциацией молодёжных офисов Сербии и НКО «Лидеры молодёжного сотрудничества».

Студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анастасия Шевченко, являясь председателем Молодёжного Правительства Саратовской области, приняла участие в работе мероприятия.

— Всероссийская конференция молодёжных правительств – прекрасная возможность настроить межрегиональное сотрудничество с коллегами: не только поделиться своим опытом, но и перенять интересные и эффективные практики в свою работу. А насыщенная программа мероприятия помогла расширить горизонт взглядов на развитие молодёжной политики, – рассказала Анастасия.

Организаторами конференции выступили Ассоциация молодёжных правительств России, Государственный комитет молодёжной политики Республики Крым и АНО «Дом Молодёжи». Мероприятие прошло при участии советника руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Сергея Степанова, председателя Ассоциации молодёжных правительств России Дины Гайзатуллиной, заместителя председателя Государственного комитета молодёжной политики Республики Крым Алексея Андруцкого.