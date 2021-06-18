Исполняющая обязанности министра культуры Саратовской области Татьяна Астфьева прокомментировала появившееся обращение работников культуры к главе региона.

— В соответствии с поручением губернатора была назначена проверка детально разобраться в ситуации, связанной с оплатой труда работников культуры после передачи учреждений с муниципального на региональный уровень.

Информация, изложенная в письме Саратовской областной организации общероссийского профсоюза работников культуры к губернатору Валерию Радаеву, будет тщательно изучена. Уже назначена проверка по обращению со стороны министерства культуры области.

Предварительно можно сказать, что выводы по динамике уровня заработной платы в переданных учреждениях не подтверждены конкретными фактами: до настоящего момента зарплата начислялась по ранее действующим положениям об оплате труда. Но мы досконально проверим зарплатные ведомости за последние три месяца по всем 26 учреждениям.

Хочу отметить, что c 1 января 2020 года в соответствии с распоряжением правительства Саратовской области от 24 мая 2019 года № 105-Пр «Об утверждении плана мероприятий по принятию муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в государственную собственность Саратовской области» началась передача муниципальных учреждений дополнительного образования на региональный уровень. На текущую дату в ведении министерства культуры Саратовской области находятся 26 детских школ искусств.

В настоящее время заработная плата работников детских школ искусств по сравнению с заработной платой, которую они получали до передачи на региональный уровень, не поменялась.

Наряду с этим, внесены изменения в постановление правительства Саратовской области от 27 мая 2013 года № 264-П «Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений культуры и искусства Саратовской области», в соответствии с которыми утверждены единые базовые ставки заработной платы педагогических работников образовательных учреждений культуры, в отличие от различных систем оплаты труда, действующих на муниципальных уровнях.

В настоящее время идет процесс перехода учреждений культуры на новую систему оплаты труда. При переводе снижение достигнутого уровня оплаты труда работников учреждений не произойдет!

В проекте положений об оплате труда учреждений культуры прорабатывались все возможные риски изменения системы начисления заработной платы работников ДШИ. Были учтены все экспертные мнения по этому вопросу, в том числе и замечания профсоюзной организации на внесение изменений в соответствующее постановление правительства.

Более того, с 1 августа 2021 года всем педагогическим работникам учреждений дополнительного образования будет произведено увеличение средней заработной на 10 процентов. Кроме этого, министерством культуры Саратовской области проводится работа по внесению изменений в действующую систему оплаты труда с целью доведения базовых ставок заработной платы работников культуры до уровня не ниже МРОТ. Поэтому говорить о понижении зарплат в связи с передачей организаций на областной уровень как минимум, некорректно.

Министерство культуры заинтересовано в улучшении условий труда каждого работника, ведь только такой подход помогает найти оптимальные решения для выполнения задач в сфере воспитания талантливой молодежи, — говорит она.