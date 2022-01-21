Вчера сотрудники моторвагонного депо Анисовка и АО «Саратовская ППК» провели профориентационную экскурсию для учащихся 9-х классов школы №8 города Аткарска.

На станцию Анисовка группа школьников и сопровождающих приехала на пригородном поезде. В пути следования железнодорожники провели интеллектуально-развлекательную игру на железнодорожную тематику, рассказали о правилах поведения в зоне движения поездов и раздали профилактические памятки. Ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности ПривЖД Сергей Гуцул напомнил ребятам о том, что на объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается приближаться к контактной сети, залезать на крыши вагонов и цистерн, а также слушать музыку в наушниках и разговаривать по телефону.

После прибытия на железнодорожное предприятие и инструктажа по технике безопасности юных гостей проводили на территорию моторвагонного депо Анисовка. В ходе экскурсии ребята посетили музей депо, цех технического обслуживания и капитального ремонта подвижного состава и колесно-ролевое отделение. Кроме того, школьники побывали в кабине электропоезда и задали интересующие вопросы машинистам-инструкторам. При посещении кабинета техучёбы, где установлены специальные тренажеры, ребята смогли попробовать себя в роли машинистов пригородных поездов.