Самая высокая смертность от коронавируса наблюдается в Аткарском и Калининском районах Саратовской области. Об этом сообщила на корсовете 10 ноября.

В указанных регионах смертность оказалась выше, чем в других районах — Аткарском, где показатель 19,4%, Калининском — 17,3%.

Также на корсовете отметили, что в данных муниципалитетах наблюдается низкий процент вакцинации населения — 41и 39% соответственно.

Наиболее высокий процент вакцинации продемонстрировал Татищевский район. Там уровень вакцинации достиг 94,9%.