Инженера из Аткарска будут судить за то, халатность на рабочем месте, в результате которой погиб рабочий, сообщает пресс-служба СКР.

Во время ремонтных работ на водопроводе 4 октября возле дома No1 по улице Московская вскрыли грунт и экскаватором вырыли котлован глубиной 2,4 метра. Процесс ремонта контролировал обвиняемый инженер.

После того как яма было полностью вырыта, он дал указание 58-летнему электрогазосварщику начать ремонт на дне котлована, стенки которого он не укрепил. Грунт осыпался на рабочего, приведя к смерти.

Обвиняемый признал свою вину. Дело направлено в суд.