Аукцион на строительство Дворца Водных видов спорта в Саратове отменен. Соответствующий документ опубликован на портале «Госзакупок».

Напомним, на прошлой неделе появились конкурсные документы на достройку дворца на сумму 374,183 миллиона рублей. Планировалось, что этой суммы хватит для того, чтобы наладить работу теплоснабжения спортивного сооружения, вентиляции, системы сброса стоков, электроснабжения, лифтов и пожарной сигнализации.

Аукцион должен был быть проведен 4 февраля. Сегодня стало известно, что он отменен.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил закончить все работы во Дворце водных видов спорта до конца года.