Смертельная авария произошла днем 3 октября в Балашовском районе Саратовской области.
В ДТП погибли мужчина и маленький ребёнок, — сообщили в региональной ГИБДД.
Выяснилось, что примерно в половине пятого дня на 537-м километре автодороги Р-22 М6 Каспий автомобиль «Toyota Land Cruiser», которым управлял 58-летний мужчина, выехал на встречную полосу и врезался в ехавший прямо на него автомобиль «Hyundai Solaris», за рулём которого был 40-летний мужчина.
Водитель «Hyundai Solaris» и его 4-летняя пассажирка скончались от полученных травм : мужчина сразу, девочка — в машине скорой помощи.
Ещё одна пассажирка — женщина, чья личность устанавливается, госпитализирована.
Обстоятельства происшествия выясняются. В том числе — органами следствия.
Фото: ГИБДД