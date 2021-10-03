Смертельная авария произошла днем 3 октября в Балашовском районе Саратовской области.

В ДТП погибли мужчина и маленький ребёнок, — сообщили в региональной ГИБДД.

Выяснилось, что примерно в половине пятого дня на 537-м километре автодороги Р-22 М6 Каспий автомобиль «Toyota Land Cruiser», которым управлял 58-летний мужчина, выехал на встречную полосу и врезался в ехавший прямо на него автомобиль «Hyundai Solaris», за рулём которого был 40-летний мужчина.

Водитель «Hyundai Solaris» и его 4-летняя пассажирка скончались от полученных травм : мужчина сразу, девочка — в машине скорой помощи.

Ещё одна пассажирка — женщина, чья личность устанавливается, госпитализирована.

Обстоятельства происшествия выясняются. В том числе — органами следствия.

Фото: ГИБДД