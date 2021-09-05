Стали известны подробности ДТП в Аткарском районе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, в 14.10 на трассе «Тамбов — Саратов» столкнулись ВАЗ-2106 и «Hyundai».

Выяснилось, что за рулём «шестёрки» находилась 68-летняя женщина-водитель.

Пенсионерка из отечественного автомобиля допустила столкновение с автомобилем «Hyundai», которым управлял 26-летний мужчина.

Пожилая дама получила травмы, от которых скончалась в машине «скорой». Детали смертельного ДТП уточняются.

Фото: ГИБДД