Стали известны подробности ДТП в Аткарском районе Саратовской области.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, в 14.10 на трассе «Тамбов — Саратов» столкнулись ВАЗ-2106 и «Hyundai».
Выяснилось, что за рулём «шестёрки» находилась 68-летняя женщина-водитель.
Пенсионерка из отечественного автомобиля допустила столкновение с автомобилем «Hyundai», которым управлял 26-летний мужчина.
Пожилая дама получила травмы, от которых скончалась в машине «скорой». Детали смертельного ДТП уточняются.
Фото: ГИБДД