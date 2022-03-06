Последствия ураганного ветра и ледяного дождя в Саратовской области устранят в течение дня, несмотря на значительный масштаб. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба губернатора.

В настоящее время специальные службы занимаются устранением аварий на всех поврежденных участках электросети.

Напомним, из-за непогоды более 70 населенных пунктов в 10 муниципальных районах оказались без электричества. Больше всего пострадали Балаковский и Аткарский районы.

Электроснабжение уже частично восстановлено в Ровенском, Пугачевском, Ивантеевском, Федоровском, Лысогорском, Вольском, Калининском и Петровском районах.

Ситуация с подключением меняется ежечасно.