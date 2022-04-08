Член общественной палаты Саратовской области, руководитель Саратовского отделения общественной организации «Боевое братство» Сергей Авезниязов прокомментировал обыски в ИА «Взгляд», проведенные сегодня сотрудниками правоохранительных органов.

-Не секрет, что информационное агентство «Взгляд» аффилированно местной промышленно-финансовой группе. Политика этого издания всем так же хорошо известна – «Кто не с нами – тот против нас». Своих «врагов» они нещадно уничтожают информационными методами, которые чаще всего трудно назвать соответствующими журналисткой этике. Высказать мнение на сайте «Взгляд» позволено только «своим». Трудно назвать это издание средством массовой информации в полном смысле этого слова, скорее это инструмент пропаганды в руках финансово-промышленной группы. Правоохранительные органы, несомненно, обязаны разобраться со всеми фактами противоправных действий со стороны ИА «Взгляд». В случае подтверждения фактов нарушения закона должно последовать наказание», — подчеркнул Авезниязов, — подчеркнул Авезниязов.