Член общественной палаты Саратовской области, руководитель Саратовского отделения общественной организации «Боевое братство» Сергей Авезниязов рассказал, что мероприятии планируется провести в ЛДС «Кристалл» в 13.00, 18 марта.

«Для каждого жителя России день, когда произошло воссоединение Крыма с Россией останется практически святым днем. Крымчане сделали свой выбор на референдуме, быть с Россией. Сегодня Крым – это неотъемлемая часть нашей огромной страны, и никто не сможет пересмотреть этот факт. Наш гражданский долг чтить и помнить эту памятную дату. 18 марта в 13.00 в ЛДС «Кристалл» пройдет торжественный митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. Саратовцы смогут принять участие в этом мероприятии. С такой инициативой вышли общественные патриотические организации Саратовской области», — отметил Авезниязов.