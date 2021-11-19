Председатель Саратовского отделения «боевого братства» Сергей Авезниязов раскритиковал сторонников Рашкина, которые пытались защитить депутата, пойманного на незаконной охоте на лося в Лысогорском районе Саратовской области.

— Рашкин – признался в убийстве лося. Хотя в начале истории говорил, что нашел тело в лесу. Значит сознательно лгал обществу и правоохранительным органам. В своем видеообращении Валерий Рашкин продолжает лгать. Теперь, что спутал лося и кабана. Имея при себе современную оптику с тепловизором спутать двухметрового лося со значительна мелким кабаном просто невозможно. Неопровержимые доказательства и улики заставили коммуниста Рашкина признаться, что именно он совершал выстрелы и лично принимал участие в разделке туши. Теперь дело за следователями, которые должны довести все до суда и Рашкин понесет за свое преступление справедливое наказание.

А как быть с его «товарищами» по партии, которые в захлеб кричали о провокации и целой военной спецоперации в отношении Рашкина? Они намеренно обманывали общественность и пытались обмануть следствие. Анидалов, Бондаренко, Обухов, Останина, лже-журналист Караулов совершили не менее омерзительный поступок, чем сам Рашкин – они лгали людям. Очевидно, что это для них постоянная практика и ложь для них обыденное явление, — отметил Авезниязов.

Напомним, 29 октября Валерия Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области за рулем автомобиля, в котором находилась, туша убитой лосихи. Там же нашли ружье и охотничий билет на его имя. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, которое расследует центральный аппарат СК РФ. Вначале Рашкин отказывался признаваться, заявляя о провокации, а сегодня он признался, что застрелил животное, но якобы по ошибке. Между тем, Генпрокуратура направила запрос в Госдуму запрос на тему лишения коммуниста депутатского иммунитета. В дальнейшем статью могут ужесточить, по ней депутату может грозить до 5 лет лишения свободы.