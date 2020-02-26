Капитан военно-воздушного судна Ан-26 Юрий Терешин заплатит за разбитый самолет. Об этом корреспонденту «Новостей Саратова» рассказали в областном суде.

В 2017 году во время проведения учебно-тренировочного полета при заходе на посадку самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже угла посадки. По версии следствия, борттехник-инструктор не проконтролировал курсанта, который при посадке вместо работавшего со сбоями двигателя отключил исправный.

Тогда Минобороны подал иск в военный суд к капитану Терешину о взыскании материального ущерба на сумму 12, 243 миллиона. Райсуд Балашова удовлетворил требования министерства. Таким образом Терешин должен был заплатить 11, 1 миллиона за самолет 1979 года выпуска, а также 126,3 тысячи за топливо. При этом было указано, что балансовая стоимость судна составляет всего 605 тысяч рублей.

Ответчик подал жалобу на решение суда. 30 января 2020 года состоялось первое слушание в областном суде. 13 февраля текущего года судебная коллегия областного апелляционного суда постановила взыскать с Юрия Терешина 150 тысяч.