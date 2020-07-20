Вчера, 19 июля, в 23:30 в Энгельсском районе Саратовской области произошло смертельно ДТП, об этом сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Происшествие произошло в Энгельсском районе на автодороге Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. 42-летний водитель автомобиля Datsun on-DO сильно превысил скорость и не смог справиться с управлением, случайно выехав на встречную полосу. Тут он столкнулся с 39-летним водителем ВАЗ-2107 и 63-летним водителем Skoda Rapid.

В результате массового столкновения автомобилей из-за допущенной ошибки водителя, девятилетняя девочка и 31-летняя женщина — пассажиры автомобиля ВАЗ-2107 госпитализированы. Водителю ВАЗа помочь не удалось — от полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель, допустивший роковую ошибку, госпитализирован.